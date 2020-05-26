Страховщики назвали нарушения ПДД, которые повлияют на стоимость ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Российский союз автостраховщиков (РСА) напомнил, какие нарушения правил дорожного движения будут учитывать страховые компании при определении стоимости ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба РСА.
Как пояснил глава союза Игорь Юргенс, новая редакция закона позволит продолжить курс на полную индивидуализацию тарифов ОСАГО. Согласно нововведению, страховщики смогут учитывать несколько видов нарушений ПДД.
В первую очередь, по его словам, к таким нарушениям относятся состояние опьянения, отказ от медицинского освидетельствования, а также если водитель скрылся с места ДТП. Стаховщики смогут учитывать это в течение года по окончании срока наказания.
Кроме того, в течение года до заключения договора могут учитываться следующие нарушения ПДД: проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости более чем на 60 километров в час.
Юргенс подчеркнул, что это позволит страховым компаниям более гибко оценивать стоимость базового тарифа ОСАГО.
"У автовладельцев появится дополнительный экономический стимул не нарушать ПДД: ведь для аккуратных водителей полис ОСАГО будет стоить заметно дешевле", – подчеркнул Юргенс.
Ранее Владимир Путин подписал закон о тарификации ОСАГО исходя из характеристик водителей, сообщается на сайте Кремля.
Закон предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик водителей, в частности наличия у них неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД. Кроме того, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года можно заключить договор ОСАГО без прохождения техосмотра.
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