ОСАГО временно разрешили приобретать без техосмотра

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому граждане смогут приобретать полисы обязательного автострахования (ОСАГО) без технического осмотра. Об этом сообщает РИА Новости.
Введение данного правила обусловлено тем, что из-за ограничений, вызванных коронавирусом, в регионах РФ частично не работают станции техобслуживания. Водители, как следствие, не могут проинспектировать свою машину и получить необходимую для полиса диагностическую карту.
В документе указано, что техосмотр не требуется в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года. Если полис будет заключен в рамках этого правила, то предоставить диагностическую карту с данными о машине надо будет не позднее месяца с момента отмены ограничений, но и не позднее 31 октября нынешнего года.
Если эти требования не будут выполнены, то при ДТП страховая компания сможет взыскать со страхователя полную сумму выплаты потерпевшему.
Кроме того, правительство РФ оставляет за собой право продлить особый режим заключения полисов ОСАГО, но не более чем на 90 дней. В документе также определены параметры тарификации стоимости полисов на основе личных характеристик водителей.
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