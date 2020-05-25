Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

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Владимир Путин подписал закон о тарификации ОСАГО исходя из характеристик водителей, сообщается на сайте Кремля.

Закон предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов с учетом личностных характеристик водителей, в частности наличия у них неоднократных административных наказаний за грубые нарушения ПДД.

Кроме того, в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года можно заключить договор ОСАГО без прохождения техосмотра. Это связано с введенными в регионах ограничительными мерами из-за коронавируса.

Ранее в Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим из-за коронавируса работу. Свое предложение депутат Иван Сухарев направил главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсу.