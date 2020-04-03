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Экономика

14:43

В ЦБ посоветовали страховщикам заключать ОСАГО без диагностических карт

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банк России разрешил страховщикам выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.

Получить данные документы можно будет при условии, когда их предоставят не более чем через месяц после снятия ограничений по коронавирусу, передает ТАСС заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

"Что касается деятельности страховых компаний, Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствие диагностических карт при условии их последующего предоставления страховщику в течение одного месяца после снятия ограничительных мер", – рассказала Набиуллина во время онлайн пресс-конференции.

ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности. Данный вид страховки является обязательным для водителей в РФ.

В начале марта сообщалось, что в России начал действовать новый формат полиса ОСАГО.

Ранее стало известно, что ГИБДД получит право аннулировать результаты незаконного ТО.

В январе в МВД предлагали подключить детективов к борьбе с мошенниками по ОСАГО.

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