Полисы ОСАГО будут оформлять на новых бланках

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Страховщиков обяжут оформлять полисы ОСАГО на бланках новых серий "ННН" и "РРР" в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз автостраховщиков (РСА).

Бланки новой серии "ННН" будут содержать оборотную сторону для информации о дополнительных договорах страхования. Переход к модернизированным формам будет осуществлен после того, как будет принят соответствующий нормативный акт Центробанка. Серия "РРР", в свою очередь, опцию заключения договоров добровольного страхования на обороте бланка не предусматривает.

Бланки "РРР" отгружаются с 26 декабря 2019 года. Подготовленные "Гознаком" образцы размещены на сайте РСА. Впоследствии туда будут добавлены и образцы серии "ННН".

Бланки существующих серий "ККК" и "МММ" будут действовать до 1 апреля 2020. При этом оформленные на них полисы ОСАГО будут иметь силу до окончания действия договора.

В начале декабря 2019 года стало известно, что, согласно новому законопроекту об ОСАГО, страховщики смогут устанавливать индивидуальные тарифы для автомобилистов, что потенциально может сказаться на стоимости полисов. Тем не менее подорожание опровергли в РСА.

