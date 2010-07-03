В Совфеде предложили предоставлять скидки по ОСАГО аккуратным водителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предложил предоставлять скидки по ОСАГО водителям, соблюдающим правила дорожного движения. С такой идеей он выступил в ходе парламентских слушаний по развитию системы обязательного страхования транспортных средств.

"Усилия должны быть направлены на то, чтобы страховой приоритет по ОСАГО становился все более индивидуальным", – цитирует его Агентство "Москва".

По мнению сенатора, с помощью такой меры аккуратные водители перестанут компенсировать "недостойную езду" некоторых автомобилистов.

С октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей. Если раньше на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, то теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.

Вице-премьер России Максим Акимов также предложил разработать систему поощрений для стимулирования водителей к аккуратной езде. Он объяснил, что идею могут реализовать с помощью сквозного мониторинга движения транспортного средства.

