Приложение "Помощник ОСАГО" поможет снизить вероятность мошенничества

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Приложение "Помощник ОСАГО" при оформлении ДТП поможет снизить вероятность столкновения с мошенничеством, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.
Он отметил, что в приложение фото- и видеофиксация аварии идет с привязкой к геолокации.
"Соответственно оформить ДТП, не выходя из дома, будет физически невозможно", – приводит слова Паршина Агентство "Москва".
Первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов, в свою очередь, отметил, что Центробанк анализировал соотношение рисков при бумажном оформлении и с помощью нового приложения.
"У нас однозначное мнение, что в приложении рисков меньше. Здесь есть подтверждение личности, поэтому, скорее всего, мошенничество снизится после внедрения этого инструмента", – отметил он.
Приложение "Помощник ОСАГО" стало доступно с 1 ноября текущего года. Оно позволяет оформить электронный европротокол при ДТП с участием не более двух машин и без пострадавших.
С начала октября в силу вступили поправки в законе об ОСАГО. Теперь, оформив ДТП без вызова сотрудников ГИБДД, потерпевшая сторона может получить выплату до 400 тысяч рублей, тогда как раньше максимальная сумма была 100 тысяч. Ранее на повышенные выплаты могли претендовать только водители Москвы и Санкт-Петербурга, но теперь практика повышенных выплат по европротоколу распространится и на регионы.
Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил разработать систему поощрений для стимулирования водителей к аккуратной езде. Он объяснил, что идею могут реализовать с помощью сквозного мониторинга движения транспортного средства.
Акимов отметил, что автолюбитель мог бы получать бонусы за аккуратное вождение. Ими можно будет, например, оплатить штраф.
Представитель службы экстренной помощи при ДТП Глеб Виленский инициативу поддержал. Однако, по его мнению, стимулы для водителей должны быть более весомыми. Например, скидки на транспортный налог или снижение стоимости страховки.
"Мосгорсправка": езда без ОСАГО
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