В ФАР оценили запрет ездить на новых автомобилях без номеров

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Запрет в России на вождение новых машин без номеров логичен. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов.
"У нас за последнее время сложилась очень плохая тенденция. Ввиду широкого применения камер фотофиксации многие водители пользовались несовершенством законодательной базы. И при покупке нового транспортного средства не ставили его на учет, несмотря на то, что у нас в законодательстве предусмотрена за это ответственность вплоть до лишения прав. Тем самым они создавали на дороге аварийную ситуацию", – говорит эксперт.
При этом Клевцов добавил, что для добросовестных автомобилистов могут возникнуть проблемы. По словам эксперта, поправки в закон предполагают, что регистрировать новые автомобили будут дилеры. Они, в свою очередь, могут "воспользоваться таким положением и навязывать платные услуги" втридорога.
"Это палка о двух концах. Есть проблема с недобросовестными покупателями, которые вообще не ставят машину на учет. Из-за них могут пострадать обычные автовладельцы: их государство обяжет получать эту услугу в коммерческих организациях", – подчеркнул специалист.
Ранее стало известно, что с начала 2020 года в России запретят ездить на новых машинах без регистрационных знаков в течение десяти дней после покупки. Существующая норма о 10-дневном сроке постановки нового автомобиля на учет будет отменена.
Согласно принятым поправкам в законодательство, регистрировать новые автомобили будет дилер. Он сможет самостоятельно передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами и номерами покупателю. Для этого дилер должен получить статус "специализированной организации" после прохождения проверки и выполнения ряда требований.
Изменения не касаются автомобилей, купленных на вторичном рынке, поскольку водителям нужно время на возвращение в свой регион. В таком случае у автомобилистов будет десять дней на постановку машины на учет.
До этого пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила о сокращении числа аварий в Москве за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Самыми частыми причинами ДТП со смертельным исходом являются несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, превышение скорости и выезд на встречную полосу.
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