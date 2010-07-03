В ФАР оценили запрет ездить на новых автомобилях без номеров

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Запрет в России на вождение новых машин без номеров логичен. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов.

"У нас за последнее время сложилась очень плохая тенденция. Ввиду широкого применения камер фотофиксации многие водители пользовались несовершенством законодательной базы. И при покупке нового транспортного средства не ставили его на учет, несмотря на то, что у нас в законодательстве предусмотрена за это ответственность вплоть до лишения прав. Тем самым они создавали на дороге аварийную ситуацию", – говорит эксперт.

При этом Клевцов добавил, что для добросовестных автомобилистов могут возникнуть проблемы. По словам эксперта, поправки в закон предполагают, что регистрировать новые автомобили будут дилеры. Они, в свою очередь, могут "воспользоваться таким положением и навязывать платные услуги" втридорога.

"Это палка о двух концах. Есть проблема с недобросовестными покупателями, которые вообще не ставят машину на учет. Из-за них могут пострадать обычные автовладельцы: их государство обяжет получать эту услугу в коммерческих организациях", – подчеркнул специалист.





Дмитрий Клевцов вице-президент ФАР Было бы неплохо, если бы осталась какая-то возможность для добросовестных водителей. Есть опасения, что дилеры воспользуются этим и начнут навязывать платные услуги. Но если в этом нововведении будет обязательство по регистрации транспортных средств в коммерческих организациях по государственным тарифам, то тогда автовладельцы не пострадают.

Ранее стало известно, что с начала 2020 года в России запретят ездить на новых машинах без регистрационных знаков в течение десяти дней после покупки. Существующая норма о 10-дневном сроке постановки нового автомобиля на учет будет отменена.

Согласно принятым поправкам в законодательство, регистрировать новые автомобили будет дилер. Он сможет самостоятельно передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами и номерами покупателю. Для этого дилер должен получить статус "специализированной организации" после прохождения проверки и выполнения ряда требований.

Изменения не касаются автомобилей, купленных на вторичном рынке, поскольку водителям нужно время на возвращение в свой регион. В таком случае у автомобилистов будет десять дней на постановку машины на учет.

До этого пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила о сокращении числа аварий в Москве за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Самыми частыми причинами ДТП со смертельным исходом являются несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, превышение скорости и выезд на встречную полосу.



