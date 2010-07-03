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Москва 24

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Город

12:38

В ГИБДД сообщили о сокращении числа ДТП в Москве с начала года

транспорт город

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Число аварий в Москве за девять месяцев текущего года сократилось по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве также отметили снижение количества погибших и пострадавших в авариях. С начала года в Москве произошло более 6 тысяч ДТП, в результате которых 309 человек погибли и еще 7,4 тысячи пострадали. При этом 47% дорожных аварий приходятся на столкновения автомобилей, еще 32% связаны с наездами на пешеходов.

Самыми частыми причинами ДТП со смертельным исходом являются несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Ранее депутаты законодательного собрания Ленинградской области предложили поощрять за сообщения о нарушениях правил и хамстве на дорогах. Они попросили МВД разработать систему вознаграждения автомобилистов.

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