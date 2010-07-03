Эксперты определили реальный срок службы зимней резины

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Реальный срок службы зимней резины составляет шесть сезонов, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на автоэкспертов.

Специалисты рассказали автомобилистам, как определить, что зимняя резина выработала свой срок. Нужно осмотреть шины и заострить внимание на протекторе, количестве шипов и трещинах, куда могут проникать химикаты.

Также необходимо обратить внимание и на резиновую смесь, которая в процессе использования может активно разрушаться под воздействием химикатов и остатков горюче-смазочных материалов.

Ранее в связи с ухудшением погодных условий ГИБДД порекомендовала не затягивать со сменой летних шин. Также в ведомстве посоветовали купить зимнюю жидкость для стеклоочистителя.

В Гидрометцентре отметили, что менять резину необходимо тогда, когда температура не превышает пяти градусов в течение пяти дней. При таких погодных показателях эластичность резины и сцепление с дорожным полотном ухудшается.

Зимние и летние шины отличаются резиновой смесью, которая используется для их производства. "Зимние шины по составу резиновой смеси более мягкие, поэтому они при низких температурах не теряют эластичности, их характеристики по сцеплению остаются в силе. А летняя резина, поскольку она не такая мягкая, дубеет, и сцепление с дорогой ухудшается", – рассказала исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева

Кроме того, у обоих видов шин отличается и рисунок протектора. "Если в летних шинах больше продольных ребер для отвода воды, то в зимних шинах рисунок протектора содержит, как правило, много поперечных канавок", – добавила эксперт.

Зимние шины для суровых климатических условий включают в себя шипованные и нешипованные (фрикционные или "липучки"). По сцеплению они равны, но шипованные шины показывают лучшие результаты в сцеплении на льду. В России действуют технические ограничения в отношении шипованных шин.

