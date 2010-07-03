В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С начала будущего года в России запретят ездить на новых машинах без регистрационных знаков в течение десяти дней после покупки. Существующая норма о 10-дневном сроке постановки нового автомобиля на учет будет отменена. Об этом сообщает портал Autonews.

Согласно принятым поправкам в законодательство, регистрировать новые автомобили будет дилер. Он сможет самостоятельно передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами и номерами покупателю. Для этого дилер должен получить статус "специализированной организации" после прохождения проверки и выполнения ряда требований.

Изменения не касаются автомобилей, купленных на вторичном рынке, поскольку водителям нужно время на возвращение в свой регион. В таком случае у автомобилистов будет десять дней на постановку машины на учет.

Ранее пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила о сокращении числа аварий в Москве за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Самыми частыми причинами ДТП со смертельным исходом являются несоблюдение дистанции, нарушение правил проезда пешеходных переходов, превышение скорости и выезд на встречную полосу.

