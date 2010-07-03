В РСА объяснили, как отразятся поправки в ОСАГО на водителях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общая сумма выплат по ОСАГО, согласно предложенным поправкам, вырастет в среднем на 15%. Об этом сообщил исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков Евгений Уфимцев на пресс-конференции 14 октября.

Как пояснили в пресс-службе РСА, законопроект об индивидуализации тарифов по ОСАГО предусматривает три главных нововведения. В частности, страховая сумма за причиненный вред жизни или здоровью увеличивается с 500 тысяч до двух миллионов рублей за каждого потерпевшего. Кроме того, поправки отменяют территориальный коэффициент и коэффициент мощности автомобиля.

В РСА напомнили, что на сегодняшний день территориальный коэффициент составляет в среднем 1,28, а коэффициент мощности машины – 1,25. С их отменой страховщики смогут устанавливать базовые ставки тарифов в размерах меньших, чем минимальное, или больших, чем максимальное значение, установленные Банком России. "Установление максимального отклонения в 40% и 30% вряд ли позволят компенсировать отмену коэффициентов и увеличение страховой суммы по жизни и здоровью", – считают в РСА.

Отмечается, что расширение тарифного коридора ОСАГО уже усилило конкуренцию между страховыми компаниями. В результате средняя стоимость полисов снизилась на 5–6%. Данный законопроект направлен на разработку индивидуальных тарифов, а через них – на экономическое стимулирование водителей к соблюдению ПДД, пояснил Уфимцев.

В конце сентября в Минфине РФ объяснили поправки к закону об индивидуализации ОСАГО. Повышающий коэффициент при расчете тарифа будут применять к водителям, совершающим грубые нарушения ПДД. Первое чтение документа намечено на 15 октября.

Ранее сообщалось, что стоимость ОСАГО для опытных водителей, не попадавших в аварии, после перехода на новую систему расчета тарифов снизится в три-четыре раза. Самый дорогой полис будет стоить 15–16 тысяч рублей. Такую сумму придется платить водителям с опасной манерой вождения.

Кроме того, с сентября в России увеличился штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Если автомобилист забыл его дома или вовсе не сделал, то придется заплатить от 500 до 800 рублей. Еще в две тысячи обойдется не пройденный вовремя техосмотр.