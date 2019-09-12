ОСАГО подешевеет для аккуратных водителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость ОСАГО для опытных водителей, не попадавших в аварии, после перехода на новую систему расчета тарифов снизится в три-четыре раза.

"Для человека моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет, ни разу не попадал в ДТП, при условии, что на его машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может быть около 2,5 тысячи рублей", – рассказал "Российской газете" заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, самый дорогой полис будет стоить 15-16 тысяч рублей. Такую сумму придется платить водителям с опасной манерой вождения.

Ранее сообщалось, что мелкие дорожные аварии будут оформлять за 15 минут с помощью мобильного приложения "Помощник ОСАГО". Даже если участники обвиняют в ДТП друг друга. Раньше в таких случаях без сотрудника полиции было не обойтись.

С сентября в России увеличился штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Если автомобилист забыл его дома или вовсе не сделал, то придется заплатить от 500 до 800 рублей. Еще две тысячи будет стоить вовремя не пройденный техосмотр.

Между тем в МВД подготовили законопроект, который упростит поверку электронных полисов ОСАГО на дорогах России. Водители смогут предъявлять как бумажную копию страхового полиса, так и в виде электронного документа на каком-либо устройстве.

