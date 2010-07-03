Работающих россиян планируют страховать по принципу ОСАГО

Фонд социального страхования (ФСС) планирует перейти на использование системы бонус-малус при расчете размера социальных страховых взносов, сообщает газета "Известия".
Бонус-малус предполагает, что размер взноса в ФСС будет зависеть от истории страховых случаев.
"В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше", – сообщили изданию в пресс-службе ФСС.
На данный момент размер взносов, который работодатели перечисляют в фонд, составляет 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Работник, в случае нетрудоспособности, получает компенсацию за счет средств фонда.
Также выплаты получают родственники работника, который погиб в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.
В ФСС уточнили, что для расчета размера взноса хотят создать сбалансированную систему тарифов, чтобы уровень страховки соответствовал уровню риска.
Кроме того, возможность болезни или гибели работников будут рассчитывать, опираясь на статистику и теорию вероятностей.
В апреле в Пенсионном фонде рассказали, как россияне могут сделать свою будущую пенсию выше. Прежде всего нужно трудоустраиваться официально. Помимо этого, следует контролировать работодателя и его отчисления на пенсию по выпискам из лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Можно делать и добровольные отчисления в рамках ОПС. Отложенный выход на пенсию тоже повлияет на повышение выплат. Может помочь и участие в добровольных негосударственных пенсионных программах.
В мае стало известно, что в российских регионах могут поменять правила расчета величины прожиточного минимума. Идею выдвинуло министерство труда и социальной защиты. Единый порядок определения размера прожиточного минимума поможет исключить его необоснованное изменение.
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