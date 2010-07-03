Эксперт усомнился в росте цен на ОСАГО

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Повышенные лимиты страховых возмещений за вред жизни и здоровью в ОСАГО не должны привести к росту цен на полисы. Такое мнение высказал глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль.

"Тариф изначально был завышен, у страховщика всегда есть внутренние резервы, которые позволяют каким-то образом нивелировать это увеличение страховой суммы. Мы же боремся за то, чтобы аварийность стала меньше, и она действительно стала меньше", – цитирует ИА "НСН" специалиста.

Ранее ряд экспертов высказали мнение, что рост лимита за вред жизни в ОСАГО до двух миллионов рублей увеличит цену за полис на 15 процентов. Сейчас лимит выплат за вред жизни и здоровью в ОСАГО составляет 500 тысяч рублей.

В конце мая появилась информация, что крупные страховые компании резко увеличили стоимость полиса ОСАГО для столичных автомобилистов. На прошлой неделе "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" повысили базовые ставки на 14 процентов. Также в Москве после майских праздников поднял ставку по ОСАГО и "Росгосстрах" – на 11 процентов.

Таким образом, размер базовой ставки для владельцев легковых автомобилей (и легковых автомобилей с прицепом) этих трех компаний достиг 4 118 рублей. При этом итоговая цена полиса рассчитывается на основе базовой ставки для каждого автомобилиста индивидуально: в расчет берутся возраст, стаж водителя, аварийность езды и прочие коэффициенты.

С 9 января в России вступили в силу новые тарифы по ОСАГО. Согласно указанию ЦБ РФ о расширении тарифного коридора, диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц составляет 2 746–4 942 рубля.

