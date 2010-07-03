Эксперт усомнился в росте цен на ОСАГО

Повышенные лимиты страховых возмещений за вред жизни и здоровью в ОСАГО не должны привести к росту цен на полисы. Такое мнение высказал глава экспертного совета по страхованию при Госдуме Александр Коваль.
"Тариф изначально был завышен, у страховщика всегда есть внутренние резервы, которые позволяют каким-то образом нивелировать это увеличение страховой суммы. Мы же боремся за то, чтобы аварийность стала меньше, и она действительно стала меньше", – цитирует ИА "НСН" специалиста.
Ранее ряд экспертов высказали мнение, что рост лимита за вред жизни в ОСАГО до двух миллионов рублей увеличит цену за полис на 15 процентов. Сейчас лимит выплат за вред жизни и здоровью в ОСАГО составляет 500 тысяч рублей.
В конце мая появилась информация, что крупные страховые компании резко увеличили стоимость полиса ОСАГО для столичных автомобилистов. На прошлой неделе "АльфаСтрахование" и "Ингосстрах" повысили базовые ставки на 14 процентов. Также в Москве после майских праздников поднял ставку по ОСАГО и "Росгосстрах" – на 11 процентов.
Таким образом, размер базовой ставки для владельцев легковых автомобилей (и легковых автомобилей с прицепом) этих трех компаний достиг 4 118 рублей. При этом итоговая цена полиса рассчитывается на основе базовой ставки для каждого автомобилиста индивидуально: в расчет берутся возраст, стаж водителя, аварийность езды и прочие коэффициенты.
С 9 января в России вступили в силу новые тарифы по ОСАГО. Согласно указанию ЦБ РФ о расширении тарифного коридора, диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физлиц составляет 2 746–4 942 рубля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.