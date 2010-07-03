В Минфине объяснили поправки к закону об ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минфине объяснили поправки к закону об индивидуализации ОСАГО. Повышающий коэффициент при расчете тарифа будут применять к водителям, совершающим грубые нарушения ПДД, сообщает пресс-служба информационного проекта "ОСАГО: общественная экспертиза".

"Это необходимо для того, чтобы привязать нарушение к водителю, а не автомобилю. Ведь машиной может управлять другой человек. Поэтому нарушения, зафиксированные дорожной камерой, не будут учитываться. Помимо этого, мы предлагаем изменить систему бонус-малус так, чтобы вся страховая история сохранялась за водителем. Тогда при смене страховой компании скидки не будут сгорать", – сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

В среду, 25 сентября, комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об индивидуализации тарифов в ОСАГО, который был внесен правительством РФ. Первое чтение документа намечено на 15 октября.

Ранее сообщалось, что стоимость ОСАГО для опытных водителей, не попадавших в аварии, после перехода на новую систему расчета тарифов снизится в три-четыре раза. Самый дорогой полис будет стоить 15-16 тысяч рублей. Такую сумму придется платить водителям с опасной манерой вождения.

Мелкие дорожные аварии будут оформлять за 15 минут с помощью мобильного приложения "Помощник ОСАГО". Даже если участники обвиняют в ДТП друг друга. Раньше в таких случаях без сотрудника полиции было не обойтись.

С сентября в России увеличился штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Если автомобилист забыл его дома или вовсе не сделал, то придется заплатить от 500 до 800 рублей. Еще две тысячи будет стоить вовремя не пройденный техосмотр.

