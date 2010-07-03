Стоимость ОСАГО в России может вырасти вдвое

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В 2020 году тарифный коридор ОСАГО предлагают расширить, в результате чего в маленьких городах полисы могут стать дороже почти вдвое, сообщает газета "Известия". При этом для автовладельцев, которые не захотят оборудовать машину телематическим датчиком, передающим сведения о скорости и географии передвижения, могут ввести повышающие коэффициенты, считают эксперты.

Согласно законопроекту о либерализации ОСАГО, который планируют рассмотреть в Госдуме в середине октября, страховые компании не могут самостоятельно выбирать для клиента тариф, но вправе учитывать при его определении ряд факторов. В их числе наличие или отсутствие страхового датчика. В то же время, подчеркнули в пресс-службе Минфина, "сохраняется ограничение на минимальный и максимальный размер страховых тарифов, регулируемых Банком России".

Заставлять водителей оснащять авто датчиками никто не будет, заверили в Минфине. Однако, как считают эксперты, такие поправки позволят страховщикам насчитать максимальную стоимость ОСАГО тем клиентам, которые отказались от телематического датчика. Как следует из поправок, страховые компании могут применять к базовому тарифу коэффициенты за манеру вождения и число серьезных нарушений ПДД либо за их отсутствие, Введут ли повышающие коэффициенты для автомобилистов без телематических устройств, не уточняется.

Как пишет издание, сейчас услуга страхования с телематическим датчиком распространена в сегменте каско. Там клиентам продают полис по максимальному тарифу, предлагая бесплатно установить телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер для получения скидки. Датчики в ОСАГО будут ставить по тому же принципу, полагают аналитики.

Отмечается, что некоторым водителям без телематического датчика уже в следующем году придется платить за ОСАГО на 100% больше, чем сейчас. Законопроект о либерализации ОСАГО отменяет коэффициенты за регион проживания и мощность машины, напомнили эксперты. Кроме того, с 1 января 2020 года тарифный коридор хотят расширить на 40%, а с октября – еще на 30%.

"Задача у страховщиков одна – собрать как можно больше, выплатить страхователям как можно меньше", – заявил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. "Когда ОСАГО задумывалось – это как способ мотивации водителей уменьшить количество пострадавших на дорогах", – пояснил он. "А страховщики смотрят на это как на чистый бизнес-проект, но это не вид бизнеса", – подытожил парламентарий.

В экономически слабых регионах рост тарифов ОСАГО станет серьезным ударом по наименее защищенным слоем населения, подчеркунл независимый автоэксперт Сергей Ифанов. Он напомнил, что небольших городах единственным средством выживания нередко становятся старые "Жигули" стоимостью 60–120 тысяч рублей. "В нынешней экономической ситуации делать страховку в 8 тысяч рублей в этих регионах – это все равно что стрелять себе в ногу", – пояснил Ифанов.

В конце сентября в Минфине РФ объяснили поправки к закону об индивидуализации ОСАГО. Повышающий коэффициент при расчете тарифа будут применять к водителям, совершающим грубые нарушения ПДД. Первое чтение документа намечено на 15 октября.

Ранее сообщалось, что стоимость ОСАГО для опытных водителей, не попадавших в аварии, после перехода на новую систему расчета тарифов снизится в три-четыре раза. Самый дорогой полис будет стоить 15–16 тысяч рублей. Такую сумму придется платить водителям с опасной манерой вождения.

Кроме того, с сентября в России увеличился штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Если автомобилист забыл его дома или вовсе не сделал, то придется заплатить от 500 до 800 рублей. Еще в две тысячи обойдется не пройденный вовремя техосмотр.