Медведев заявил, что ответом на удар ВСУ по Херсонской области будет беспощадное возмездие

Фото: kremlin.ru

Ответом на удар ВСУ по мирным людям в Херсонской области будет беспощадное возмездие, заявил ТАСС зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, оно должно затронуть и непосредственных исполнителей, и их командиров. Медведев призвал "не церемониться".

"Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение действиям этих бандеровских подонков", – подчеркнул политик.

По его словам, "бандеровских ублюдков" надо резать, как "больных свиней", где бы они ни находились.

Медведев также напомнил, что в марте 1943 года "фашистские твари и их прихвостни" сожгли Хатынь. Он сравнил нападение ВСУ в Херсонской области с этим событием, подчеркнув, что мирных людей убили схожим образом.

1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что около 24 человек погибли, а более 50 получили ранения в результате атаки ВСУ по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По его словам, удар был нанесен почти под бой курантов, а среди погибших есть ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к случившемуся. Их действиям будет дана правовая оценка.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что в гибели людей виновны те, кто спонсирует "террористических ублюдков". Она также подчеркнула, что миллиарды налогоплательщиков Запада потрачены на убийство херсонских местных жителей.

