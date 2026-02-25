Порядок оказания педиатрической медпомощи могут обновить в России

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

В Минздраве России предложили изменить порядок оказания педиатрической медпомощи детям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь детям по педиатрии, предлагается разделить на 3 группы. В первую войдут детские поликлиники и поликлинические отделения при центральных районных больницах и районных больницах.

Ко второй группе хотят причислить детские поликлиники, являющиеся самостоятельными медучреждениями, детские поликлинические отделения в составе городских поликлиник, детских больниц и центральных районных больниц, которые выполняют функции межрайонных центров.

К третьей группе предлагается отнести консультативно-диагностические центры для детей, которые являются самостоятельными медорганизациями, консультативно-диагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц, медорганизаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти.

Более того, на 3 группы предлагается разделить медучреждения, оказывающие специализированную медпомощь по педиатрии в стационарных условиях. Они будут отличаться наличием отделения и лабораторий, спецификой оказания помощи и возможности проведения телеконсультаций.

Как отмечается в документе, первичная медико-санитарная помощь детям должна оказываться в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара поликлиники, педиатрического дневного стационара.

При тяжелых или угрожающих жизни состояниях, когда медэвакуация не может быть осуществлена в медорганизацию, ребенка могут отправлять в ближайшее учреждение, которое оказывает помощь в экстренной форме в условиях стационара.

Такая медорганизация должна иметь в своей структуре отделение анестезиологии-реанимации, рентгеновское отделение или рентгеновский кабинет, клинико-диагностическую лабораторию.

В проекте приказа Минздрава говорится, что первичная медико-санитарная помощь детям в амбулаторных условиях оказывается участковыми педиатрами, врачами-педиатрами и врачами общей практики.

Первичная врачебная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению несовершеннолетних, указано в документе.

Кроме того, с 1 сентября Минздрав намерен изменить номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников. Например, нутрициология будет добавлена в перечень специальностей для среднего медперсонала. Кроме того, с осени реестр пополнит врач по медицине здорового долголетия.