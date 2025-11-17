Система помощи детям, родившимся раньше срока, создана в Москве

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

В Москве создана многоуровневая система помощи недоношенным детям и их семьям, позволяющая выхаживать 99% младенцев, родившихся раньше срока, передает портал мэра и правительства столицы.

Система включает в себя перинатальные центры с отделениями интенсивной терапии новорожденных, центры ранней помощи с командами врачей, занятия с дефектологами и логопедами, психологами, специалистами по двигательному развитию и психологическую поддержку родителей. Подчеркивается, что большинство малышей восстанавливается за первый год.

Ежегодно в городе рождаются более 120 тысяч детей, из которых 6–7 тысяч являются недоношенными (5–6% от общего числа новорожденных).

Преждевременные роды могут быть спровоцированы травмами, инфекционными заболеваниями или обострением хронических патологий у матери. Также в группе риска находятся беременные женщины старше 35 лет. В московских женских консультациях и центрах женского здоровья проводится своевременная диагностика таких рисков. При подтверждении вероятности досрочного завершения беременности пациентку направляют под наблюдение в перинатальный центр, где впоследствии будут проводиться роды.

В настоящее время в Москве функционируют шесть таких центров, работающих при крупных клиниках: городской клинической больнице (ГКБ) имени М. Н. Кончаловского, ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ № 29 имени Н. Э. Баумана, ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой, ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, а также в Московском многопрофильном клиническом центре "Коммунарка".

"Даже дополнительные две-три недели – уже серьезное подспорье для здоровья и мамы, и малыша. "Маршрут" выхаживания у каждого ребенка свой, и выстраивают его, как правило, до родов. В центрах доступны отделения интенсивной терапии новорожденных, которые оснащены передовой техникой – от кувезов нового поколения и аппаратов искусственной вентиляции легких до диагностического оборудования", – рассказал главный внештатный специалист-неонатолог департамента здравоохранения Москвы Валерий Горев.

По его словам, вокруг семьи совместно работает большая команда. Кроме неонатологов, в ней могут быть офтальмологи, кардиологи, пульмонологи, гематологи, хирурги разных профилей.

Раньше после выписки родителям приходилось обращаться в детские поликлиники, стационары, а также центры реабилитации и развития. Это создавало сложности в организации комплексной помощи недоношенным детям.

Для решения проблемы в столице были созданы специализированные центры ранней помощи, открытые на основе больниц: Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка", Морозовской детской городской клинической больницы, детских городских клинических больниц имени З. А. Башляевой и имени Н. Ф. Филатова.

"Первый год в жизни ребенка называют золотым. Именно в этот период у него формируются базовые навыки, необходимые для полноценного развития. Задача наших центров – помочь младенцу, появившемуся на свет преждевременно, догнать сверстников за это время. На первичном приеме семью принимают педиатр и невролог, если нужно, подключаются и другие врачи: кардиолог, оториноларинголог, ортопед", – поделилась руководитель центра ранней помощи Морозовской больницы Надежда Мартынова.

Как сообщила специалист, врачи разрабатывают индивидуальную программу лечения и диагностики. За малышом закрепляют педиатра, к которому можно обратиться и онлайн.

На первом приеме выясняется, каких еще специалистов нужно посетить младенцу. Например, детей с повреждением сосудов сетчатки раз в неделю наблюдает офтальмолог. Подобный подход позволяет выявлять проблемы на ранних стадиях и быстро принять меры. Кабинеты в центрах оборудованы манежами-кроватками, игрушками, пеленальными столами и удобными диванами.

Во время первичного приема врачи проводят оценку психомоторного развития ребенка по шкале Гриффитс. При выявлении показателей ниже возрастной нормы малыша направляют в профильные социальные центры развития. Если есть необходимость, врачи выезжают на дом.

Ранее сообщалось, что врачи перинатального центра больницы имени Кончаловского в Москве успешно выходили тройняшек, родившихся на 30-й неделе беременности с критически низкой массой тела. После экстренного кесарева сечения и более 20 суток интенсивной терапии все три девочки стабилизированы.