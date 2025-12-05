Дело возбуждено после "спарринга" бойца ММА с памятником в Москве

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Уголовное дело возбуждено после "спарринга" бойца ММА с памятником ветеранам МЧС России, который расположен на Кременчугской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по столице.

Видео "спарринга" рядом с монументом боец Заур Исмаилов выложил в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ). На появившихся в Сети кадрах видно, как спортсмен наносит серию легких ударов руками и ногами по статуе ребенка в парке Дмитрия Михайлика. Однако после волны негатива мужчина удалил публикацию.

По факту произошедшего возбуждено дело об осквернении воинских захоронений, а также памятников, обелисков и других мемориалов, которые увековечивают память погибших при защите Отечества. На данный момент следователи проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

Ранее суд в Дагестане назначил двум девушками штраф в размере 2 миллионов рублей каждой за варку кофе над Вечным огнем. Инцидент произошел у памятника Воину-Освободителю в парке имени Ленинского Комсомола. Позже их приговорили к году лишения свободы условно.

Подсудимые осознали вину, а в качестве реабилитации за свои действия возложили цветы перед монументом, встретились с ветеранами и посетили детдом. Однако Верховный суд Дагестана признал девушек виновными в оскорблении памяти защитников Отечества, поэтому назначил штраф в дополнение к предыдущей мере наказания.

