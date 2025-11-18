Суд Дагестана оштрафовал двух девушек за варку кофе над Вечным огнем

Фото: 123RF.com/vectorina24

В Дагестане суд назначил двум девушками штраф в размере 2 миллионов рублей каждой за варку кофе над Вечным огнем, сообщает aif.ru со ссылкой на прокуратуру республики.

Инцидент произошел 3 июня 2023 года у памятника Воину-Освободителю в парке имени Ленинского Комсомола. Позже суд приговорил их к году лишения свободы условно. Подсудимые осознали вину, а в качестве реабилитации за свои действия возложили цветы перед монументом Воину-Освободителю, встретились с ветеранами и посетили детский дом.

Однако Верховный суд Дагестана признал местных жительниц виновными в оскорблении памяти защитников Отечества, в связи с чем им и назначен штраф. При этом прошлое наказание сохранилось.

Ранее в Новосибирске приговорили 33-летнюю местную жительницу к условному сроку за осквернение Вечного огня. Женщина легла около чаши и подожгла сигарету от пламени, чем оскорбила символ воинской славы России и память защитников Отечества. Свои действия она сфотографировала на телефон и выложила в интернет.