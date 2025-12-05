Путина угостили вегетарианским ужином в Индии

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

Президент Индии Драупади Мурму угостила Владимира Путина вегетарианским ужином.

В качестве первого блюда был подан легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, а на закуски – фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и паровые пельмени.

Основным блюдом стал рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат, пажитник и свежий горошек. Также на ужин предлагались тушеные с томатом и луком бобы и рис басмати. Кроме этого, на столе присутствовали и другие блюда.

В это время в зале звучали отрывок сюиты из балета "Щелкунчик", песня "Калинка" и индийские мелодии.

После приема Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. Президент сел на борт Ил-96 специального летного отряда "Россия".

Глава государства пробыл в Индии два дня, с 4 декабря. Он встретился с президентом страны Мурму а также провел переговоры с премьером Нарендрой Моди. Тот отметил, что визит российского лидера имеет историческое значение, так как ровно 25 лет назад Путин впервые посетил страну в качестве президента России.

Российский лидер охарактеризовал отношения Москвы и Нью-Дели в области военно-технического взаимодействия как очень доверительные. Он также указал, что сейчас у стран возникают новые направления для сотрудничества.

Например, Россия и Индия в ближайшее время приступят к работе по введению 30-дневного безвизового режима для туристических групп обеих стран. Моди подчеркнул, что данный шаг укрепит возможности для перемещения людей между государствами.