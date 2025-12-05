Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 20:14

Политика

Путина угостили вегетарианским ужином в Индии

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

Президент Индии Драупади Мурму угостила Владимира Путина вегетарианским ужином.

В качестве первого блюда был подан легкий бульон из листьев моринги и бобов мунг, а на закуски – фаршированные сморчки с чатни из грецких орехов, кебабы из черного нута с мятным соусом и паровые пельмени.

Основным блюдом стал рулет из панира с сухофруктами в шафрановом соусе, тушеный шпинат, пажитник и свежий горошек. Также на ужин предлагались тушеные с томатом и луком бобы и рис басмати. Кроме этого, на столе присутствовали и другие блюда.

В это время в зале звучали отрывок сюиты из балета "Щелкунчик", песня "Калинка" и индийские мелодии.

После приема Путин завершил двухдневный государственный визит в Индию. Президент сел на борт Ил-96 специального летного отряда "Россия".

Глава государства пробыл в Индии два дня, с 4 декабря. Он встретился с президентом страны Мурму а также провел переговоры с премьером Нарендрой Моди. Тот отметил, что визит российского лидера имеет историческое значение, так как ровно 25 лет назад Путин впервые посетил страну в качестве президента России.

Российский лидер охарактеризовал отношения Москвы и Нью-Дели в области военно-технического взаимодействия как очень доверительные. Он также указал, что сейчас у стран возникают новые направления для сотрудничества.

Например, Россия и Индия в ближайшее время приступят к работе по введению 30-дневного безвизового режима для туристических групп обеих стран. Моди подчеркнул, что данный шаг укрепит возможности для перемещения людей между государствами.

Россия и Индия подписали ряд документов о сотрудничестве

Читайте также


властьполитика

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика