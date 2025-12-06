Форма поиска по сайту

Новости

06 декабря, 18:10

Политика

В Госдуме предложили не наказывать СМИ за неверную маркировку в рекламе

Фото: Москва 24/Анна Селина

Ответственность за неправильную возрастную маркировку в анонсах зрелищных мероприятий должны нести рекламщики и организаторы, а не СМИ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем канале в МАХ.

По словам парламентария, редакции газет, телеканалов, радиостанций и интернет-изданий часто сталкиваются со штрафами из-за ошибок в маркировке, которые допускают рекламодатели. Он назвал сложившуюся ситуацию несправедливой и нелогичной, особенно для региональных изданий с ограниченными бюджетами.

В связи с этим депутат заявил о планах внести соответствующие изменения в законопроект, чтобы четко определить возложение ответственности за неверный возрастной ценз в анонсах на тех, кто предоставляет эту информацию.

Ранее депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести возрастной ценз для соцсетей, чтобы защитить детей до 14 лет от опасностей в интернете. Он отметил, что соцсети могут стать инструментом деструктивной пропаганды, и дети не способны фильтровать информацию, как взрослые.

Хамитов подчеркнул, что полезную информацию дети могут получить из других источников, а возрастной ценз ограничит доступ к вредному контенту.

политикаобщество

