Пункты приема гуманитарной помощи начали работу в ЮАО рядом с катками

Фото: пресс-служба префектуры южного административного округа города Москвы

С 1 декабря в рамках фестиваля "Зима в Москве" в ЮАО начали работать 3 пункта сбора адресной помощи. Они расположены рядом с катками в Нагатинском Затоне, Донском и Царицыно, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Там принимают новые вещи: одежду и обувь для всех возрастов, канцелярские товары, новогодние подарки и игрушки для детей, медицинские принадлежности, средства защиты, амуницию и гигиенические наборы для военных. Полный список того, что можно принести в пункт сбора, опубликован на сайте волонтеров.

Кроме того, на каждой площадке можно написать письма для бойцов СВО или нарисовать рисунки, которые отправят вместе с гуманитарной помощью.

Пункты организовали префектура ЮАО и межрегиональная организация "Добровольцы". Ее волонтеры доставляют помощь военнослужащим и жителям освобожденных территорий с начала спецоперации.

Начальник организационного управления префектуры ЮАО Алексей Чеботарев отметил, что сбор гумпомощи позволяет москвичам поддержать горожан новых регионов и участников СВО, даже если жители столицы не могут поехать туда сами.

Для передачи собранных посылок перед Новым годом уже запланированы две поездки. Пункты у катков будут работать до 28 февраля, а по мере формирования грузов будут организованы новые гуманитарные миссии.

Ранее площадки для сбора новогодних подарков для военнослужащих открылись в ТиНАО. В начале декабря из округа была отправлена 500-я партия гуманитарной помощи с начала года.

Волонтеры объединения "ПравдаVвере" доставили в детский дом в поселке Мирный Запорожской области почти тонну новогодних наборов, продуктов, хозяйственных товаров, теплой одежды и офисной техники.