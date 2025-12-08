В ТиНАО начали сбор новогодних подарков для участников СВО

Фото: пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

В каждом районе ТиНАО открылись пункты сбора новогодних подарков для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители могут принести продукты, теплую одежду, средства гигиены, сладости, чайные наборы, налобные фонарики, термосы, батарейки, а также открытки и письма с пожеланиями. На основе собранного волонтеры формируют праздничные посылки, которые отправят бойцам в преддверии Нового года.

Принести подарки можно по следующим адресам:



район Коммунарка, поселок Завода "Мосрентген", дом № 41 (прием до 14 декабря, с понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00);

район Внуково, улица Омская, дом № 3 (до 15 декабря, с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу до 15:45. Предварительно необходимо позвонить по телефону 8 (495) 736⁠-11⁠-80;

район Щербинка, улица Высокая, дом № 2 (до 19 декабря, с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00);

район Бекасово, опорный пункт у улицы Десятинной, дом № 1 (до 19 декабря, с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00);

район Вороново, село Кленово, улица Центральная, дом № 3 (до 22 декабря, с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00);

район Троицк, микрорайон В, дом № 54 (до 24 декабря, с понедельника по пятницу с 18:00 до 20:00, в субботу с 14:00 до 16:00);

Филимонковский район, поселок Птичное, улица Центральная, дом № 100 (до 24 декабря, по будням с 17:00 до 19:00);

район Краснопахорский, храм Новомучеников Подольских в поселке Шишкин Лес, строение № 43 (до 28 декабря ежедневно с 09:00 до 19:00).

В начале декабря из ТиНАО отправили 500-ю партию гуманитарной помощи с начала года. Волонтеры объединения "ПравдаVвере" из поселка Птичное доставили в детский дом в поселке Мирный Запорожской области почти тонну новогодних наборов, продуктов, хозяйственных товаров, теплой одежды и офисной техники.

Руководитель объединения Юлия Буряк отметила, что подарки были собраны совместно с советом ветеранов. Кроме того, жители округа, включая родственников военнослужащих и местные общественные организации, регулярно участвуют в акциях поддержки. По ее словам, помощь получают как бойцы, так и гражданские на запорожском, донецком и луганском направлениях.

В ТиНАО действуют и другие волонтерские объединения, которые постоянно занимаются подготовкой и отправкой помощи: "В единстве – сила" в Бекасове, "ZVеробой" и "Гуманитарный десант" в Троицке, "Лисица" в Коммунарке, "Общее дело. Zа наших" во Внукове. Добровольцы доставляют предметы первой необходимости и технику на личном транспорте.

Крупные партии гуманитарных грузов формируют Троицкий гуманитарный центр и общественные организации, такие как "Боевое братство" и "Офицеры России". Они отправляют адресную помощь частям и бойцам, организовав колонны из автомобилей с прицепами и грузовых машин.

Всего за три года волонтеры ТиНАО отправили в зону СВО более 700 комплектов маскировочных сетей. Помимо этого, в округах проводят мастер-классы по созданию окопных свечей, закупают вещи, медикаменты, продукты первой необходимости и технику. С начала текущего года волонтеры передали в зону СВО свыше 135 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.