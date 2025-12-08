Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 декабря, 12:49

Город

В ТиНАО начали сбор новогодних подарков для участников СВО

Фото: пресс-служба префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

В каждом районе ТиНАО открылись пункты сбора новогодних подарков для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители могут принести продукты, теплую одежду, средства гигиены, сладости, чайные наборы, налобные фонарики, термосы, батарейки, а также открытки и письма с пожеланиями. На основе собранного волонтеры формируют праздничные посылки, которые отправят бойцам в преддверии Нового года.

Принести подарки можно по следующим адресам:

  • район Коммунарка, поселок Завода "Мосрентген", дом № 41 (прием до 14 декабря, с понедельника по пятницу с 11:00 до 14:00);
  • район Внуково, улица Омская, дом № 3 (до 15 декабря, с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу до 15:45. Предварительно необходимо позвонить по телефону 8 (495) 736⁠-11⁠-80;
  • район Щербинка, улица Высокая, дом № 2 (до 19 декабря, с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00);
  • район Бекасово, опорный пункт у улицы Десятинной, дом № 1 (до 19 декабря, с понедельника по пятницу с 14:00 до 16:00);
  • район Вороново, село Кленово, улица Центральная, дом № 3 (до 22 декабря, с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00);
  • район Троицк, микрорайон В, дом № 54 (до 24 декабря, с понедельника по пятницу с 18:00 до 20:00, в субботу с 14:00 до 16:00);
  • Филимонковский район, поселок Птичное, улица Центральная, дом № 100 (до 24 декабря, по будням с 17:00 до 19:00);
  • район Краснопахорский, храм Новомучеников Подольских в поселке Шишкин Лес, строение № 43 (до 28 декабря ежедневно с 09:00 до 19:00).

В начале декабря из ТиНАО отправили 500-ю партию гуманитарной помощи с начала года. Волонтеры объединения "ПравдаVвере" из поселка Птичное доставили в детский дом в поселке Мирный Запорожской области почти тонну новогодних наборов, продуктов, хозяйственных товаров, теплой одежды и офисной техники.

Руководитель объединения Юлия Буряк отметила, что подарки были собраны совместно с советом ветеранов. Кроме того, жители округа, включая родственников военнослужащих и местные общественные организации, регулярно участвуют в акциях поддержки. По ее словам, помощь получают как бойцы, так и гражданские на запорожском, донецком и луганском направлениях.

В ТиНАО действуют и другие волонтерские объединения, которые постоянно занимаются подготовкой и отправкой помощи: "В единстве – сила" в Бекасове, "ZVеробой" и "Гуманитарный десант" в Троицке, "Лисица" в Коммунарке, "Общее дело. Zа наших" во Внукове. Добровольцы доставляют предметы первой необходимости и технику на личном транспорте.

Крупные партии гуманитарных грузов формируют Троицкий гуманитарный центр и общественные организации, такие как "Боевое братство" и "Офицеры России". Они отправляют адресную помощь частям и бойцам, организовав колонны из автомобилей с прицепами и грузовых машин.

Всего за три года волонтеры ТиНАО отправили в зону СВО более 700 комплектов маскировочных сетей. Помимо этого, в округах проводят мастер-классы по созданию окопных свечей, закупают вещи, медикаменты, продукты первой необходимости и технику. С начала текущего года волонтеры передали в зону СВО свыше 135 тысяч квадратных метров маскировочных сетей.

Читайте также


город

Главное

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

Как добиться наказания для шумных соседей?

Существуют нормативы по шуму, закон о тишине и статья о защите прав собственника от нарушений

Нужно зафиксировать время и характер звука, а также записать свидетелей

Читать
закрыть

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика