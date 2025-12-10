AFP: военный грузовой самолет Ил-76 разбился в Судане

Фото: 123RF/firewings

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Судане, сообщает France-Presse (AFP) со ссылкой на осведомленный источник.

По информации агентства, инцидент произошел при заходе на посадку на авиабазу "Осман Дигна" в городе Порт-Судан на побережье Красного моря. Причиной катастрофы стала техническая неисправность на борту воздушного судна.

В результате произошедшего погибли все члены экипажа. Количество жертв в настоящее время не уточняется. Обстоятельства авиакатастрофы, а также принадлежность самолета и национальность погибших выясняются.

