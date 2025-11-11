Imedi: турецкий военный вертолет разбился у грузино-азербайджанской границы

Фото: 123RF.com/bgodunoff

Военный вертолет разбился у границы Азербайджана и Грузии. Предположительно, он принадлежал Турции, сообщила телекомпания Imedi.

Телеканал также разместил видеокадры, на которых заметно крушение аппарата, однако детали рассмотреть трудно. При этом официальной информации от грузинских ведомств пока не поступало.

Кроме того, неизвестно, есть ли погибшие и пострадавшие.



Ранее вертолет упал на частный дом в поселке Аси-Су в Дагестане. Внутри здания было пусто, так как оно не эксплуатировалось.

На борту воздушного судна находились 7 человек, 5 из них погибли, остальные были госпитализированы. Все пассажиры являлись сотрудниками Кизлярского электромеханического завода (КЭМЗ). По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



