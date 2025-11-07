Скончался один из пострадавших в крушении вертолета в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Следком"

Один из пострадавших при крушении вертолета Ка-226 в Дагестане умер в больнице Избербаша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Да, пострадавший в результате крушения вертолета скончался в городской больнице", – подтвердил собеседник агентства.

Еще двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, добавил, в свою очередь, заведующий ожоговым центром РКБ имени А. В. Вишневского Магомед Ахмедов.

О крушении вертолета в населенном пункте Ачи-Су стало известно 7 ноября. Судно упало на частный дом, после чего произошел пожар.

В момент ЧП на борту находились семь человек, из которых пятеро скончались. Остальные были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем гибель нескольких человек. Среди версий ЧП рассматривается неисправность вертолета, а также ошибка пилотирования.

Росавиация классифицировала произошедшее как катастрофу, заявив, что расследованием в том числе займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).