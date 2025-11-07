Причиной крушения вертолета в Дагестане могла стать техническая неисправность

Фото: телеграм-канал "Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Причиной крушения частного вертолета в Дагестане могла стать техническая неисправность, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Будут рассмотрены и другие версии ЧП", – указал источник агентства.

В ГУ МЧС России по Дагестану отметили, что судно выполняло полет из города Кизляра в Избербаш. После падения возникло возгорание, к тушению которого были привлечены 16 человек и 4 единицы техники. В настоящий момент пожар локализован на площади 80 квадратных метров.

О крушении вертолета Ка-226, который мог принадлежать АО "Концерн "Кизлярский электромеханический завод", стало известно 7 ноября. Он упал на частный дом в населенном пункте Ачи-Су. Предварительно, погибли четыре человека.

Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще одного врачи оценивают как тяжелое. По словам министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова, все травмированные были доставлены в больницу Избербаша, однако их могут перевести в Махачкалу.

