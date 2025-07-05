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05 июля, 19:01

Происшествия

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Омской области

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Легкомоторный самолет Cessna совершил жесткую посадку в Омской области, передает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно предварительным данным, экипаж воздушного судна приземлился возле посадочной площадки "Поповка" в Азовском районе. Самолет совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы на открытый участок, уточнило ведомство.

В результате ЧП судно получило повреждение. В дальнейшем специалисты установят детали и причины произошедшего. Кроме того, Омская транспортная прокуратура инициировала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Тем временем источник РИА Новости добавил, что пилот самолета остался жив.

Ранее воздушное судно малой авиации потерпело крушение в Ершовском районе Саратовской области. Предварительно, оно коснулось линии электропередачи, после чего упало и воспламенилось. Пилота госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Следователи предположили, что самолет совершил жесткую посадку. Тем временем Росавиация классифицировала ЧП как аварию.

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