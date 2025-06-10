СК опубликовал кадры с места обнаружения Ан-2 в Якутии

видео: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ опубликовало видео с места обнаружения Ан-2, пропавшего ранее в Якутии. Видеоролик появился в телеграм-канале ведомства.

На кадрах виден самолет, который приземлился посреди леса. Борт получил некоторые повреждения – на видео у Ан-2 разбито крыло, а рядом лежит упавшее дерево. Вероятно, самолет мог врезаться в него при аварийной посадке.

"В ходе проведения поисковых мероприятий обнаружено воздушное судно с повреждениями, устанавливается сумма ущерба. Пострадавших нет", – указали в СКР.

По факту инцидента проводится процессуальная проверка, согласно статье 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Ан-2 перестал выходить на связь утром 10 июня, во время мониторинга лесопожарной обстановки. На борту было два члена экипажа и один специалист-наблюдатель Авиалесоохраны.

Позже произошло срабатывание аварийного маяка воздушного судна. На место ЧП в Томпонский улус (район) Якутии вылетели спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы.

Затем самолет удалось найти. Уточнялось, что находившиеся в Ан-2 живы, но получили ушибы и ссадины. Экипаж эвакуировали в аэропорт Хандыга поселка Теплый Ключ.

