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04 июня, 13:38

Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Томской области

Фото: телеграм-канал "Западно-Сибирская транспортная прокуратура"

Вертолет Ми-8 авиапредприятия "Ельцовка" совершил вынужденную посадку в Парабельском районе Томской области. Случившееся обошлось без пострадавших, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, около 08:30 по местному времени (04:30 по московскому) 4 июня судно вынужденно село при выполнении авиационных работ из-за технической причины. На борту находились 17 пассажиров и 3 члена экипажа.

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как уточнила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, предварительно, во время взлета у вертолета возникли технические неисправности, после чего экипаж остановил набор высоты и посадил судно.

По данному факту Новосибирский следственный отдел на транспорте организовал проверку по признакам статьи 263 УК РФ ("Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

Ранее легкомоторный самолет совершил аварийную посадку вблизи аэродрома Бычье поле в Кронштадте. На борту воздушного судна находились два члена экипажа. По предварительной информации, инцидент произошел из-за отказа двигателя. В результате ЧП никто не пострадал.

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