28 мая, 14:40Происшествия
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Кронштадте
Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку вблизи аэродрома Бычье поле в Кронштадте, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, на борту воздушного судна находились два члена экипажа. По предварительной информации, инцидент произошел из-за отказа двигателя.
По факту случившегося организована проверка. Следователи осматривают место произошедшего. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее вертолет Ми-8 потерпел крушение за поселком Нарышкино в Орловской области. В результате экипаж погиб.
Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность. В пресс-службе Московского военного округа рассказали, что борт выполнял плановый полет, во время которого упал в безлюдной местности.
Легкомоторный самолет упал в море возле Кронштадта