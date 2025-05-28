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28 мая, 14:40

Происшествия

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в Кронштадте

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку вблизи аэродрома Бычье поле в Кронштадте, сообщается в телеграм-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, на борту воздушного судна находились два члена экипажа. По предварительной информации, инцидент произошел из-за отказа двигателя.

По факту случившегося организована проверка. Следователи осматривают место произошедшего. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее вертолет Ми-8 потерпел крушение за поселком Нарышкино в Орловской области. В результате экипаж погиб.

Предварительной причиной крушения названа техническая неисправность. В пресс-службе Московского военного округа рассказали, что борт выполнял плановый полет, во время которого упал в безлюдной местности.

Легкомоторный самолет упал в море возле Кронштадта

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