Вертолет потерпел крушение в Орловской области

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Вертолет потерпел крушение за поселком Нарышкино в Орловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЕДДС Урицкого района.

Население в результате происшествия не пострадало. Уточняется, что на место ЧП уже выехали пожарные. На данный момент неизвестно, кому принадлежит судно.

Ранее вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку вблизи села Иславского Одинцовского района Подмосковья. В результате воздушное судно получило повреждение. Пилот не пострадал.

По факту инцидента Московское следственное управление на воздушном и водном транспорте организовало доследственную проверку.

До этого жесткую посадку в аэропорту Ставрополя совершил вертолет санавиации "Ансат". На борту находились два члена экипажа и два врача.

