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22 мая, 17:53

Происшествия

Самолет упал на жилой район в Калифорнии

Фото: AP Photo/Gregory Bull

Небольшой самолет упал в районе жилого квартала на севере Сан-Диего, штат Калифорния. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По информации СМИ, в четверг, 22 мая, из-за крушения Cessna 550 загорелись около 15 домов в районе Мерфи Каньон. Кроме того, на месте инцидента разлилось авиационное топливо. Представитель местных пожарных Дэн Эдди уточнил, что самолет "протаранил несколько домов".

В городе был густой туман на момент инцидента. Данных о пострадавших нет. Также не сообщается о числе людей, находившихся на борту. Такой самолет способен вмещать до восьми человек, сообщили СМИ.

Ранее в челябинском лесу нашли пустой топливный бак, отделившийся от учебного самолета. Инцидент не вызвал возгорания, никто не пострадал. Вмешательства спасательных служб не потребовалось.

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