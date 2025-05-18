Сотрудники МЧС обнаружили запасной топливный бак самолета в лесу Челябинска

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Пустой топливный бак, отделившийся от учебного самолета, найден в челябинском лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, передает ТАСС.

Инцидент не вызвал возгорания, жертв и пострадавших нет. Вмешательство спасательных служб не потребовалось. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ведомство сообщало, что через систему 112 поступило сообщение о падении фрагментов с учебного самолета. Позже выяснилось, что это был пустой запасной топливный бак, который отсоединился во время полета. Его искали в Городском бору.

До этого сообщалось, что вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку вблизи села Иславское Одинцовского района Подмосковья. В результате воздушное судно получило повреждение. Пилот не пострадал.

По факту инцидента Московское следственное управление на воздушном и водном транспорте организовало доследственную проверку.