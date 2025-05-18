Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 11:15

Происшествия

Сотрудники МЧС обнаружили запасной топливный бак самолета в лесу Челябинска

Фото: телеграм-канал Mash

Пустой топливный бак, отделившийся от учебного самолета, найден в челябинском лесу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области, передает ТАСС.

Инцидент не вызвал возгорания, жертв и пострадавших нет. Вмешательство спасательных служб не потребовалось. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ведомство сообщало, что через систему 112 поступило сообщение о падении фрагментов с учебного самолета. Позже выяснилось, что это был пустой запасной топливный бак, который отсоединился во время полета. Его искали в Городском бору.

До этого сообщалось, что вертолет Robinson R66 совершил жесткую посадку вблизи села Иславское Одинцовского района Подмосковья. В результате воздушное судно получило повреждение. Пилот не пострадал.

По факту инцидента Московское следственное управление на воздушном и водном транспорте организовало доследственную проверку.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика