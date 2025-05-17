Yle: два вертолета столкнулись и упали на аэродроме Эура в Финляндии

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В западной Финляндии два вертолета рухнули на землю после столкновения в воздушном пространстве на аэродроме Эура. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на местные спасательные службы.

Как рассказали в спасательной службе Сатакунты, оперативные службы пока не нашли место катастрофы. Поисковая операция продолжается.

Отмечается, что авария произошла после 12:00 17 мая.

Ранее сообщалось, что гражданский самолет столкнулся с военным вертолетом у аэропорта Вашингтона. В результате авиалайнер упал в реку Потомак.

Предполагается, что авиакатастрофа произошла из-за ошибки экипажей и технических сбоев. По данным СМИ, вертолет летел слишком высоко и не заметил или не смог обойти самолет.

На борту лайнера находились 64 человека, а в вертолете – трое военных.