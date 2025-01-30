Метеорологи предупредили о рисках для пострадавших при крушении самолета в США

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Пострадавшим при крушении самолета вблизи аэропорта имени Рейгана грозит быстрое переохлаждение в реке Потомак, куда упало судно. С соответствующим предупреждением выступила Национальная метеорологическая служба США, передает CNN.

По их данным, температура воды в реке достигает не более 1,6 градуса тепла, из-за чего люди могут быть подтверждены гипотермии и холодовому шоку. Последнее, как утверждают эксперты, приводит к серьезному нарушению сердечно-сосудистой системы.

Метеорологи предполагают, что в такой воде подвижность конечностей человека будет утрачена уже через три минуты, а потеря сознания произойдет в течение 15–30 минут. Таким образом, без специального снаряжения пассажир сможет продержаться в воде не более 30–90 минут.

Губернатор штата Уэс Мур также сообщил в соцсети X о подключении водолазов к поисково-спасательной операции после столкновения пассажирского самолета с вертолетом в районе аэропорта имени Рейгана. По его словам, управление по ЧС штата увеличило уровень готовности координационного центра до усиленного режима.

Столкновение пассажирского самолета Bombardier CRJ700 и военного вертолета Blackhawk Sikorsky H-60 произошло около аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После случившегося самолет упал в реку Потомак рядом с авиагаванью.

На место прибыли все экстренные службы и правоохранители. Спустя некоторое время спасатели вытащили из реки четырех выживших. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Всего на борту самолета, выполнявшего рейс для авиалиний American Airlines из штата Канзас, должно было быть 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Российское посольство выясняет, не пострадали ли граждане РФ в результате авиакатастрофы.

