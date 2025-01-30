Посольство РФ выяснит, не пострадали ли россияне при авиакатастрофе в Вашингтоне

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Посольство РФ в США выясняет информацию о возможных пострадавших гражданах России в результате столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в Вашингтоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

Отмечается, что самолет выполнял рейс для авиалиний American Airlines из штата Канзас.

О столкновении самолета Bombardier CRJ700 с военным вертолетом в небе над Вашингтоном стало известно утром 30 января. После удара самолет упал в реку Потомак в районе аэропорта Вашингтона имени Рональда Рейгана.

Позже СМИ сообщили, что спасателям удалось вытащить из реки как минимум четверых выживших пассажиров. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Всего же на борту самолета должны были находиться 64 человека, из которых 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

Аэропорт Вашингтона на фоне произошедшего временно не принимает и не отправляет рейсы. В Белом доме сообщили, что президента США Дональда Трампа проинформировали об инциденте.