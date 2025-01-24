Sun: около 40 человек пострадали из-за аварийной посадки самолета в Нигерии

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Около 40 человек пострадали из-за аварийной посадки самолета в Нигерии, передает издание Sun

"Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы, что в общей сложности составило 38 человек", – передает издание слова директора по связям с общественностью и защите прав потребителей Федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха.

В издании уточнили, что воздушное судно вылетело из Лагоса и направлялось в Вашингтон. Но на середине полета самолет вынужденно вернулся в аэропорт по техническим проблемам.

По данным СМИ, всего на борту судна находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа. Все пострадавшие уже получили первую медпомощь, некоторые были госпитализированы. Однако сам самолет не получил значительных повреждений.

Ранее сообщалось, что российские туристы не могли улететь из Гаваны в Москву. Сначала рейс задерживался по техническим причинам, затем гавань заявляла о завершении рабочего времени экипажа и закончившейся в самолете еде.

Россияне вылетели в Москву только более чем через 30 часов. Как сами рассказали туристы, на время ожидания полета им предоставили трансфер и отель. Однако прежде чем туристов разместили в номерах, люди находились в самом аэропорту около девяти часов.