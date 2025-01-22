Застрявшие на Кубе российские туристы вернулись в Москву

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Российские туристы, застрявшие на Кубе из-за технических проблем у самолета, вернулись в Москву. В беседе с Москвой 24 они рассказали подробности случившегося.

"Что случилось с двигателем? Кто-то говорил, что там какая-то проблема с деталькой для герметизации самолета. Нас задержали, спустя 30 часов мы прилетели. Но нам предоставили трансфер и отель, просто долгие ожидания", – пояснил путешественник Даниил Малеванов.

На вопрос о палаточном городке, который в аэропорту якобы разбивали россияне, Малеванов ответил, что ни у кого палаток не было.

В свою очередь, россиянка Александра Москвина отметила, что в аэропорту не было условий, а люди ждали около девяти часов, прежде чем их повезли в отель.

"Отель был хороший, условия хорошие. Было странно, потому что нам надо было жить только минимум по двое", – добавила Москвина.

Также туристка Мария Исабель поделилась, что в целом случившееся можно воспринимать как приключение. По ее словам, отель "все скрасил", потому что там были комфортные условия. На вопрос, стоит ли ехать на Кубу отдыхать, Исабель ответила положительно.

"В принципе да, это интересно. Посмотреть, как люди живут. Но, наверное, есть места поинтереснее", – заключила она.

Сотни российских туристов не могли улететь из Гаваны в Москву. Сначала сообщалось о задержке рейса по техническим причинам, потом рабочее время экипажа завершилось, а в самолете закончилась еда.

Путешественники вылетели в столицу спустя более 30 часов. В ситуации разбирается транспортная прокуратура.