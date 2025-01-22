АТОР не подтвердила массовое заболевание российских туристов в Таиланде

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Туристические операторы не подтверждают сообщения о массовых заболеваниях российских туристов в Таиланде, пишет ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

"Туркомпании – члены АТОР, ведущие таиландское направление, сигналов и жалоб на здоровье от туристов не получали, как и принимающая сторона – таиландские туркомпании", – уточнили в ассоциации.

Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на ряд туристов заявил, что россияне стали массово заболевать птичьим гриппом на курортах Таиланда. В основном болеют на Пхукете, однако есть случаи заражения и на Пхангане.

Среди симптомов – потеря голоса, сильный озноб, першение в горле. У некоторых целый месяц фиксируется сильный кашель. Однако официально случаи птичьего гриппа не зафиксированы, но власти уже принимают меры предосторожности, включая подготовку плана по наращиванию производства вакцин.

Ранее в России зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ. Показатели за третью неделю 2025 года выросли на 29%, уточняли в Роспотребнадзоре. Превышение среднего показателя по больным выявили в 49 регионах России.

Выросло и число госпитализаций – на 30% в 27 субъектах страны. За 7 дней в РФ выявили 9,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции, что на почти 3% выше аналогичного показателя предыдущей недели.

