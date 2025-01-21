Заболеваемость ОРВИ в России выросла почти на 30% за неделю

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Показатели заболеваемости ОРВИ в России выросли на 29,1% за минувшую неделю, следует из официальных данных Роспотребнадзора.

"За третью неделю 2025 года в России отмечен рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями на 29,1% по сравнению с прошлой неделей. Зарегистрировано 572,9 тысячи случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 49 регионах страны", – уточняется в телеграм-канале ведомства.

При этом число госпитализаций выросло на 30% в 27 субъектах. Кроме того, в стране зафиксировали 9,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции – на 2,8% больше, чем на предшествующей неделе.

В Москве сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу, соответствующая текущему сезону, отметили в столичном Депздраве. В статистике заболеваемости преобладают в основном риновирусы.

Большая часть случаев заболеваний, вызванных респираторными инфекциями, проходит в легкой форме и легко поддается лечению.

