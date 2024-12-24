Врач Уланкина: симптомы легкого ковида включают усталость, мышечную и головную боль

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Болезнь, которую называют легкой формой коронавируса, проявляется внезапно с сильной усталостью, болями в мышцах и головной болью. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" рассказала врач, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина.

Однако те, кто уже перенес заболевание, говорят, что не испытывали других характерных для простуды симптомов, таких как заложенность носа или боль в горле. Температура не поднималась выше 37,5 градуса. Болезнь способна на несколько дней выбить человека из привычного ритма жизни. Отступает она так же внезапно, как и появляется.

Уланкина отметила, что дело, вероятно, в острой респираторной вирусной инфекции. Она также подчеркнула, что существует более 200 видов возбудителей ОРВИ, в том числе вирусы парагриппа, риновирусы, реовирусы, аденовирусы и коронавирусы. Для них всех характерны вялость, насморк, головная боль, кашель.

"Заразившийся человек чувствует себя разбитым, но в большинстве случаев здоровый иммунитет справляется с недугом за 2–3 дня. Так что такая клиническая картина вполне укладывается в те симптомы, которые сейчас описывают многие простывшие", – добавила врач.

По ее словам, для точного определения возбудителя заболевания необходимо провести лабораторные исследования. Установить факт заражения коронавирусом можно только при получении положительного результата ПЦР-теста. Также существуют комплексные анализы, которые позволяют выявить возбудителей коронавируса и различных видов гриппа. Результаты этих тестов помогают врачам оперативно поставить диагноз и назначить соответствующее лечение.

"Меры профилактики простудных заболеваний настолько простые, что многие их недооценивают. Достаточно вспомнить все те рекомендации, которых все так тщательно придерживались в период пандемии, для сезона высокой вирусной нагрузки они тоже актуальны", – отметила эксперт.

Так, она рекомендовала чаще мыть руки, проветривать помещения, гулять, избегать мест с большим количеством людей. При появлении первых симптомов заболевания врач посоветовала соблюдать домашний режим.

В случае, если организм здоров, болезнь пройдет в течение нескольких дней. Однако, если состояние ухудшается, температура тела не снижается, а повышается, появляется одышка, кашель или сильные боли, необходимо обратиться к врачу.

Для того чтобы удостовериться, что организм полностью оправился от инфекции, после выздоровления специалист может порекомендовать пройти общий и биохимический анализы крови, а также общий анализ мочи.

Между тем, с 9 по 15 декабря заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 4,1%. Специалисты зарегистрировали более 32,5 тысячи случаев. Кроме того, за ту неделю зафиксировали 4 930 случаев заболевания COVID-19. В больницу попал 231 человек, выздоровели 5 193 пациента, скончались 13 человек.

Ранее ФМБА получило патент на портативный анализатор дыхания, способный определить COVID-19, туберкулез и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем. Устройство называется "Электронный нос".