Врач Учаева перечислила главные противопоказания к вакцинации

Прививаться против заболеваний можно пациентам с сахарным диабетом, а также беременным. Кому, в свою очередь, вакцины противопоказаны, в программе "Доктор 24" рассказала врач-инфекционист Оксана Учаева.

Прививочный анамнез

Оксана Учаева рассказала, что сегодня в Москве все медицинские карты доступны в электронном виде как пациенту, так и врачу, поэтому данные о вакцинации под рукой. Однако информация 20–30-летней давности может храниться лишь на бумажном носителе у человека, если он их оставлял.

В случае, если прививочный анамнез неизвестен, нужно пройти курс заново. Врач подчеркнула, что повторная вакцинация безопасна.





Оксана Учаева врач-инфекционист Например, прививаться против дифтерии и столбняка взрослым рекомендовано каждые 10 лет. Это связано с тем, что иммунитет ослабевает и защита от некоторых заболеваний снижается, поэтому нужна ревакцинация.

По словам специалиста, беременным противопоказаны только живые вакцины, остальные даже рекомендованы для защиты матери и будущего ребенка. Например, прививка от гриппа будет полезна, однако это определяется в индивидуальном порядке у доктора.

Кроме того, пациентам с сахарным диабетом тоже показана вакцинация, ведь из-за хронических заболеваний при заражении человеку будет тяжелее справиться с инфекцией. Заранее поставленная прививка сможет облегчить течение болезни.

Кому нельзя прививаться

Вакцинацию следует отложить при простуде, повышении температуры или остром периоде инфекционного заболевания. Также противопоказаниями служат обострение аллергии или индивидуальная реакция на компоненты.

Врач напомнила, что в день процедуры важно проконсультироваться со специалистом, чтобы оценить состояние организма в моменте. В свою очередь, после прививок осложнений практически не бывает, ведь все вакцины безопасны, отметила она.

Также эксперт рассказала, что в один день можно привиться от нескольких болезней, исключение составляют живые вакцины: против кори и краснухи. Между ними должен быть 30-дневный интервал.