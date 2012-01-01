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19 декабря, 13:01

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Врач Учаева перечислила главные противопоказания к вакцинации

Для защиты иммунитета: кому нельзя делать прививки

Прививаться против заболеваний можно пациентам с сахарным диабетом, а также беременным. Кому, в свою очередь, вакцины противопоказаны, в программе "Доктор 24" рассказала врач-инфекционист Оксана Учаева.

Прививочный анамнез

Фото: 123RF/candy18

Оксана Учаева рассказала, что сегодня в Москве все медицинские карты доступны в электронном виде как пациенту, так и врачу, поэтому данные о вакцинации под рукой. Однако информация 20–30-летней давности может храниться лишь на бумажном носителе у человека, если он их оставлял.

В случае, если прививочный анамнез неизвестен, нужно пройти курс заново. Врач подчеркнула, что повторная вакцинация безопасна.

Например, прививаться против дифтерии и столбняка взрослым рекомендовано каждые 10 лет. Это связано с тем, что иммунитет ослабевает и защита от некоторых заболеваний снижается, поэтому нужна ревакцинация.
Оксана Учаева
врач-инфекционист

По словам специалиста, беременным противопоказаны только живые вакцины, остальные даже рекомендованы для защиты матери и будущего ребенка. Например, прививка от гриппа будет полезна, однако это определяется в индивидуальном порядке у доктора.

Кроме того, пациентам с сахарным диабетом тоже показана вакцинация, ведь из-за хронических заболеваний при заражении человеку будет тяжелее справиться с инфекцией. Заранее поставленная прививка сможет облегчить течение болезни.

Кому нельзя прививаться

Фото: 123RF/aykuli

Вакцинацию следует отложить при простуде, повышении температуры или остром периоде инфекционного заболевания. Также противопоказаниями служат обострение аллергии или индивидуальная реакция на компоненты.

Врач напомнила, что в день процедуры важно проконсультироваться со специалистом, чтобы оценить состояние организма в моменте. В свою очередь, после прививок осложнений практически не бывает, ведь все вакцины безопасны, отметила она.

Также эксперт рассказала, что в один день можно привиться от нескольких болезней, исключение составляют живые вакцины: против кори и краснухи. Между ними должен быть 30-дневный интервал.

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