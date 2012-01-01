Оториноларинголог Товмасян перечислила симптомы гайморита

Пациенты, которые страдают аллергией и проблемами с зубами, могут столкнуться с гайморитом. Как не спутать его с обычным насморком, в программе "Доктор 24" рассказала заведующая научно-исследовательским центром патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии, оториноларинголог Анна Товмасян.
Что такое гайморит
Это воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, объяснила Анна Товмасян. Вход в нее находится под средней носовой раковиной, где есть щелевидное пространство. Когда происходит воспаление в этой области, врачи ставят диагноз верхнечелюстной синусит или гайморит.
У синусита также есть три основных симптома: затруднение носового дыхания, выделения из носа слизистого характера, слизисто-гнойного и гнойного, а также болевой синдром. Эти признаки говорят, что насморк перерастает в гайморит.
Кто в группе риска
Пациенты, которые страдают аллергией, зачастую имеют отек, гиперемию и воспаление слизистой оболочки полости носа – в зоне риска. Эти процессы препятствуют оттоку слизи из пазух и способствуют нарушению воздухообмена.
Что касается сосудосуживающих капель, то ими нельзя пользоваться больше 10 дней. Спустя это время сосуды, которые расположены в нижних носовых раковинах, перестают реагировать на препараты. Они остаются в отечном и расслабленном состоянии, что нарушает отток из пазух. Это является фактором риска развития синусита.
Кроме того, люди, у которых есть воспаления в области верхнего ряда зубов, могут тоже столкнуться с гайморитом, заключила эксперт.
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