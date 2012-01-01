Оториноларинголог Товмасян перечислила симптомы гайморита

Пациенты, которые страдают аллергией и проблемами с зубами, могут столкнуться с гайморитом. Как не спутать его с обычным насморком, в программе "Доктор 24" рассказала заведующая научно-исследовательским центром патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии, оториноларинголог Анна Товмасян.

Что такое гайморит

Это воспаление слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи, объяснила Анна Товмасян. Вход в нее находится под средней носовой раковиной, где есть щелевидное пространство. Когда происходит воспаление в этой области, врачи ставят диагноз верхнечелюстной синусит или гайморит.



Анна Товмасян заведующая научно-исследовательским центром патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии, оториноларинголог Обычно насморк или ОРВИ длится 7–10 дней. Если пациент будет принимать обильное питье, соблюдать домашний режим, то спустя это время симптом должен пройти. Однако если процесс продолжается более 10 дней, стоит обратить внимание.

У синусита также есть три основных симптома: затруднение носового дыхания, выделения из носа слизистого характера, слизисто-гнойного и гнойного, а также болевой синдром. Эти признаки говорят, что насморк перерастает в гайморит.

Кто в группе риска

Пациенты, которые страдают аллергией, зачастую имеют отек, гиперемию и воспаление слизистой оболочки полости носа – в зоне риска. Эти процессы препятствуют оттоку слизи из пазух и способствуют нарушению воздухообмена.

Что касается сосудосуживающих капель, то ими нельзя пользоваться больше 10 дней. Спустя это время сосуды, которые расположены в нижних носовых раковинах, перестают реагировать на препараты. Они остаются в отечном и расслабленном состоянии, что нарушает отток из пазух. Это является фактором риска развития синусита.

Кроме того, люди, у которых есть воспаления в области верхнего ряда зубов, могут тоже столкнуться с гайморитом, заключила эксперт.