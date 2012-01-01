Врач Дворникова назвала способ отличить коклюш от ОРВИ

Сильный кашель может быть признаком коклюша, который приводит к потере зрения и слуха. Как не спутать опасное заболевание с ОРВИ, в программе "Доктор 24" объяснила заведующая детским оториноларингологическим отделением Тамара Дворникова.
Что такое коклюш
Коклюш – это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, рассказала Тамара Дворникова. Его вызывает коклюшная палочка, которая передается воздушно-капельным путем на расстоянии 2–2,5 метра.
Основным возбудителем является больной человек: инкубационный период составляет от 3 до 14 дней, а всего пациент заразен 30. При этом часто люди не знают, что больны именно коклюшем, ведь диагноз проявляется как ОРВИ.
Как правило, педиатр не может сразу выявить диагноз, ведь коклюшу свойственны стандартные проявления: температура, насморк и кашель. При этом у пациента хорошее самочувствие, аппетит не снижен, а в крови нет лейкоцитоза. По словам специалиста, если спустя 10 дней лечения кашель не проходит, стоит повторно обратиться к врачу.
Чем опасна болезнь
Бактерия коклюша попадает в просвет дыхательных путей, распадается и вырабатывает токсины. Они воздействуют на клеточную стенку, вызывая ее большую проницаемость. Впоследствии повреждаются нейрорецепторы.
Самыми опасными считаются нейроосложнения. К ним относятся легкие неврозы и синкопальные (обморочные – Прим. ред.) состояния, которые могут привести к судорогам, потере зрения и слуха.
Врач подчеркнула, что для профилактики коклюша пациенты должны вакцинироваться: прививки ставят детям до 4 лет, а взрослым – раз в 10 лет. По ее словам, современная вакцина переносится безболезненно. Однако специалист уточнила, что метод не исключает риск заразиться, а лишь обеспечивает легкое течение болезни.