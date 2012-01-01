Врач Дворникова назвала способ отличить коклюш от ОРВИ

Сильный кашель может быть признаком коклюша, который приводит к потере зрения и слуха. Как не спутать опасное заболевание с ОРВИ, в программе "Доктор 24" объяснила заведующая детским оториноларингологическим отделением Тамара Дворникова.

Что такое коклюш

Коклюш – это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, рассказала Тамара Дворникова. Его вызывает коклюшная палочка, которая передается воздушно-капельным путем на расстоянии 2–2,5 метра.

Основным возбудителем является больной человек: инкубационный период составляет от 3 до 14 дней, а всего пациент заразен 30. При этом часто люди не знают, что больны именно коклюшем, ведь диагноз проявляется как ОРВИ.





Тамара Дворникова заведующая детским оториноларингологическим отделением Основной симптом болезни – удушливый кашель, частота приступов – от 5 до 50 в день. В процесс вовлекается продолговатый мозг, поэтому неприятный симптом может сопровождаться судорогами, кровоизлияниями и кровотечениями.

Как правило, педиатр не может сразу выявить диагноз, ведь коклюшу свойственны стандартные проявления: температура, насморк и кашель. При этом у пациента хорошее самочувствие, аппетит не снижен, а в крови нет лейкоцитоза. По словам специалиста, если спустя 10 дней лечения кашель не проходит, стоит повторно обратиться к врачу.

Чем опасна болезнь

Бактерия коклюша попадает в просвет дыхательных путей, распадается и вырабатывает токсины. Они воздействуют на клеточную стенку, вызывая ее большую проницаемость. Впоследствии повреждаются нейрорецепторы.





Тамара Дворникова заведующая детским оториноларингологическим отделением Также токсины снижают иммунитет, что приводит к болезням сердечно-сосудистой системы: артериальной и венозной гипертензии, аритмии и сердечной недостаточности. Бывают проявления в виде отслойки сетчатки и носовых кровотечений.

Самыми опасными считаются нейроосложнения. К ним относятся легкие неврозы и синкопальные (обморочные – Прим. ред.) состояния, которые могут привести к судорогам, потере зрения и слуха.

Врач подчеркнула, что для профилактики коклюша пациенты должны вакцинироваться: прививки ставят детям до 4 лет, а взрослым – раз в 10 лет. По ее словам, современная вакцина переносится безболезненно. Однако специалист уточнила, что метод не исключает риск заразиться, а лишь обеспечивает легкое течение болезни.