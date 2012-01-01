Врач Булатова назвала неожиданные болезни, симптомом которых является кашель

Кашель может появиться из-за приема некоторых лекарств или быть признаком проблем с ЖКТ. О причинах развития тревожного симптома рассказала врач общей практики и заведующая терапевтическим отделением Городской поликлиники №2 города Москвы Мадина Булатова в программе "Доктор 24".

Хронические заболевания

По словам Мадины Булатовой, кашель – это симптом заболеваний, которые не всегда связаны с бронхолегочной системой. Дело в том, что в организме находится много кашлевых рецепторов, поэтому при диагностике нужно учитывать состояние всех внутренних органов.





Мадина Булатова врач общей практики и заведующая терапевтическим отделением Городской поликлиники №2 города Москвы Например, когда при синусите, рините или гайморите воспаляются верхние дыхательные пути, начинается усиленная выработка слизи. Это может быть вызвано бактериальной или вирусной инфекцией, а также аллергией. Кашель в этом случае является защитной реакцией организма, позволяющей избавиться от мокроты, которая образуется в легких.

Помимо этого, хронический кашель может сигнализировать о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Например, у курильщиков нередко диагностируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, для которой характерен заброс содержимого желудка в пищевод, что раздражает кашлевые рецепторы.

Иногда симптом возникает у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Она связана с застоем в малом круге кровообращения и легких, объяснила врач.

Прием лекарств



Мадина Булатова врач общей практики и заведующая терапевтическим отделением Городской поликлиники №2 города Москвы Провоцируют кашель и некоторые лекарства, особенно гипотензивные препараты, такие как ингибиторы АПФ. Это происходит из-за выделения в организме определенных биологически активных веществ.

Как только ингибиторы отменяются, кашель проходит в течение одного–двух дней. Также симптом появляется из-за антибактериальных препаратов, которые часто принимают без назначения врача, заключила Булатова.

