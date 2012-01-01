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09 декабря, 15:10

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Врач Булатова назвала неожиданные болезни, симптомом которых является кашель

Сигнал тревоги: при каких неожиданных заболеваниях появляется кашель

Кашель может появиться из-за приема некоторых лекарств или быть признаком проблем с ЖКТ. О причинах развития тревожного симптома рассказала врач общей практики и заведующая терапевтическим отделением Городской поликлиники №2 города Москвы Мадина Булатова в программе "Доктор 24".

Хронические заболевания

Фото: 123RF/luismolinero

По словам Мадины Булатовой, кашель – это симптом заболеваний, которые не всегда связаны с бронхолегочной системой. Дело в том, что в организме находится много кашлевых рецепторов, поэтому при диагностике нужно учитывать состояние всех внутренних органов.

Например, когда при синусите, рините или гайморите воспаляются верхние дыхательные пути, начинается усиленная выработка слизи. Это может быть вызвано бактериальной или вирусной инфекцией, а также аллергией. Кашель в этом случае является защитной реакцией организма, позволяющей избавиться от мокроты, которая образуется в легких.
Мадина Булатова
врач общей практики и заведующая терапевтическим отделением Городской поликлиники №2 города Москвы

Помимо этого, хронический кашель может сигнализировать о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Например, у курильщиков нередко диагностируют гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, для которой характерен заброс содержимого желудка в пищевод, что раздражает кашлевые рецепторы.

Иногда симптом возникает у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Она связана с застоем в малом круге кровообращения и легких, объяснила врач.

Прием лекарств

Фото: 123RF/ppetrenko

Провоцируют кашель и некоторые лекарства, особенно гипотензивные препараты, такие как ингибиторы АПФ. Это происходит из-за выделения в организме определенных биологически активных веществ.
Мадина Булатова
врач общей практики и заведующая терапевтическим отделением Городской поликлиники №2 города Москвы

Как только ингибиторы отменяются, кашель проходит в течение одного–двух дней. Также симптом появляется из-за антибактериальных препаратов, которые часто принимают без назначения врача, заключила Булатова.

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