Врач Аграновский рассказал, для кого наиболее опасен новый вариант коронавируса XEC

Первые случаи заражения новым вариантом коронавируса выявили в двух регионах России. В материале Москвы 24 разбираемся, насколько опасен новый штамм и стоит ли ждать очередную волну заболеваемости.



Новая проблема?

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Случаи заражения новым вариантом коронавируса ХЕС выявили в Ростовской области и в Уфе.

"Хотя XEC распространяется быстро, он проявляется аналогично другим недавним подвариантам "Омикрона", – рассказали в Роспотребнадзоре, добавив, что у заболевших наблюдается повышение температуры, боль в горле, ломота в теле, усталость, кашель, насморк, потеря обоняния и аппетита и головная боль.

Специалисты уточнили, что XEC – это рекомбинант двух более ранних подштаммов "Омикрона" FLiRT – KS.1.1 и KP.3.3. Впервые его обнаружили в июне 2024 года в Германии, а среди его особенностей – быстрое распространение.



из сообщения Роспотребнадзора XЕC наиболее распространен во Франции, где на него приходится около 21% секвенированных образцов. Он также набирает обороты в Германии и Великобритании.

В свою очередь, по данным оперативного штаба, с 16 по 22 сентября показатель заболеваемости COVID-19 в России вырос на 11,4% по сравнению с предыдущей неделей (всего в эти дни выявили 36 255 случаев заражения). В Москве за ту же неделю число заболевших, наоборот, сократилось с 7 196 до 6 736 человек, то есть на 6,4%.

Для защиты от вируса Роспотребнадзор рекомендует использовать средства индивидуальной защиты, тщательно мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими, а также регулярно проветривать помещения. В случае недомогания необходимо обратиться к врачу.

Иммунный ответ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все новые штаммы коронавируса, которые появляются в популяции, обладают общими свойствами с группой "Омикрон", к которым у россиян уже выработался иммунитет, рассказал Москве 24 вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Однако он заметил, что вирус постоянно меняется, поэтому антитела от уже перенесенных коронавирусных заболеваний не могут полностью защитить человека.



Алексей Аграновский вирусолог, доктор биологических наук Большая часть измененных версий вируса отсеивается, но появляются варианты, которые частично уходят от иммунного ответа. Поэтому они и получают шансы на распространение.

При этом специалист пояснил, что антитела от прежних штаммов коронавируса хоть и не защищают от заражения, но помогают легче перенести заболевание.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что ожидать сильного подъема заболеваемости, как это было в пандемию, не стоит. По его мнению, иммунитет людей начнет усиливаться и адаптируется к новому штамму, так что в будущем новый вариант коронавируса окажется "бессильным перед нашей популяцией".

"COVID-19 становится одним из ОРВИ, которых много, и симптомы, и тяжесть у них схожи", – заметил он.

При этом Аграновский предупредил, что новый вариант XEC хоть и переносится легче, по-прежнему может быть опасен для людей старшего поколения и тех, кто имеет ослабленный иммунитет.